Castells submarins per conscienciar sobre el medi

L'Associació d'Amics de les Illes Formigues presenta el 28 de juny- un vídeo per conscienciar sobre l'entorn aquàtic i fomentar el treball col·lectiu per la conservació del medi ambient. La iniciativa recull les imatges d'uns fets que es van produir al setembre de 2018, quan la colla castellera de Santa Cristina d'Aro es va organitzar per fer un castell a la sorra mentre paral·lelament un grup de submarinistes en va fer un sota l'aigua, convertint-se així en els primers en realitzar un castell submarí.

La presentació del film s'emmarca dins el conjunt d'iniciatives de l'entitat per tal de conscienciar la població per cuidar els espais naturals, especialment els entorns vulnerables del fons marí.