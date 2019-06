Batalla campal pel tancament d'un bar de 400 joves contra policies a Palamós

Zona on es va produir la batalla campal la matinada de dilluns.

Zona on es va produir la batalla campal la matinada de dilluns. foto: aniol resclosa

Batalla campal a Palamós durant la matinada de dilluns a dimarts. Es va produir un enfrontament entre uns 400 joves contra els agents de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra pel tancament d'un local mòbil on s'hi serveixen begudes per la festa major que incomplia l'horari de tancament. Va acabar amb dos detinguts -un d'ells menors d'edat- i un policia local ferit.

L'establiment mòbil estava instal·lat a la zona del passeig de Palamós i a tocar de la platja Gran de la vila durant la festa major. La passada matinada estava obert quan no tocava i s'hi aplegaven uns 200 joves. En aquell moment, agents de la Policia Local, com han fet almenys quatre vegades durant aquests dies de festa al municipi, van anar a avisar els responsables del local que calia tancar les portes perquè a les tres ja havien d'haver deixat de fer l'activitat. Això es produïa quan passava una hora llarga del temps reglamentari.

Molts clients al bar

En aquell moment, segons fonts coneixedores dels fets, els responsables es van queixar perquè no volien tancar, ja que tenien molts clients. A partir d'aquí, l'ambient es va enrarir perquè era l'únic punt on se servia alcohol, ja que les barraques estaven tancades des de les tres, igual que les parades de la Fira.

Un grup de joves en sentir que volien tancar l'establiment i els nois que hi havia concentrats a la zona van començar a llançar ampolles i pedres contra els policies. A poc a poc, van concentrar-se més persones a la zona i fins arribar a uns 400, ja que s'hi van sumar d'altres que es trobaven a la platja Gran de Palamós i es van enfrontar als policies.

Una quinzena d'agents de la Policia Local es va trobar en aquesta situació i posteriorment s'hi van sumar els efectius dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra (ARRO) que van intentar posar pau a la zona però, els joves van continuar amb la mateixa actitud. Finalment, els antiavalots dels Mossos van haver d'intervenir carregant contra els joves que en aquell moment hi havia en aquesta zona on se celebra la festa major de Palamós.

Els agents de l'ARRO ja estaven desplegats a Palamós durant la festa, ja que donen suport en aquests esdeveniments on s'hi concentren moltes persones. En aquesta ocasió van haver d'intervenir-hi.

Com a conseqüència dels fets, va haver-hi un agent de la Policia Local de Palamós que va acabar ferit d'un braç. A banda, es van fer diverses identificacions dels joves que van protagonitzar els aldarulls. Dos d'ells, que es van resistir activament a l'actuació policial, van acabar detinguts pels ARRO dels Mossos d'Esquadra.



Dos detinguts pels desordres

Es tracta d'un menor d'edat de 17 anys, veí de Calonge i d'un jove de 21 anys de Palamós. Els dos arrestats van acabar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i de desordres públics. Els dos detinguts van quedar sota custòdia dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà.

En paral·lel la Policia Local de Palamós va instruir una nova denúncia per incompliment en l'horari del tancament del local mòbil on es va iniciar la batalla campal. El cos policial ha emès un informe per tal d'evitar que aquest establiment pugui tornar-se a instal·lar al municipi durant la festa major. Aquest local ja acumula diverses denúncies que el mateix cos policial ha instruït durant aquests dies de festa i pels mateixos motius.

En aquest municipi no s'havia donat mai una batalla campal d'aquestes característiques i gent de la zona assegura que com a molt hi havia hagut algun tipus de baralla però mai tan nombrosa entre alguns joves durant els dies de la festa major.