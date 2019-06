Incendi en una sitja d'una empresa surera del polígon de Palafrugell

Incendi en una sitja d'una empresa surera de Palafrugell. Els Bombers hi van treballar amb sis dotacions des del voltant de les set del matí i fins ben entrada la tarda. I és que la feina dels efectius d'extinció d'incendis és laboriosa.

El foc es va declarar en una empresa surera, anomenada Trefinos, situada al carrer del Suro. Segons van informar des del cos d'emergències, aquesta sitja estava plena de pols de suro i cremava de la part de dins. La feina per donar per extingit el foc va ser llarga i per això, la tasca inicial consistia a refredar la sitja amb aigua i després, poder obrir el dipòsit, buidar-los i anar extingint el foc de mica en mica. Aquest incendi també va mobilitzar la Policia Local i el SEM. Malgat l'espectacularitat, en algun moment es veien les flames des de diversos punts de Palafrugell i la forta fumerada, no es van haver de lamentar ferits.