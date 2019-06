Localitzen tres cultius de marihuana al Baix Empordà amb més de 5.000 plantes

Els Mossos d'Esquadra han localitzat tres cultius de marihuana al Baix Empordà amb més de 5.000 plantes. La policia també ha detingut dos homes, de 22 i 40 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

L'operatiu va començar el 22 de juny després de tenir indicis de l'existència de plantacions ocultes en camps de Sant Sadurní de l'Heura, en una zona boscosa del Massís de les Gavarres.

Prop de Montnegre, hi van trobar el primer cultiu amb unes 2.050 plantes de mig metre d'alçada. A més, van localitzar un assecador amb 520 esqueixos d'uns 80 centímetres. Uns metres més enllà van trobar la segona plantació amb 1.755 exemplars en avançat estat de creixement, prop d'1,30 metres.

En aquell moment, els mossos van veure un home al mig de la plantació amb un podall a la mà que, en veure presència policial, va fugir corrents. La policia el va atrapar i detenir poc després quan caminava per la carretera GI-664.

Finalment, en una altra zona del bosc, els agents van trobar una tercera plantació amb 580 plantes de més d'1,40 metres. També hi havia un assecador amb 643 esqueixos. L'endemà, el 23 de juny, els agents van localitzar i detenir a la Bisbal d'Empordà un altres dels responsables del manteniment dels cultius.

Els arrestats, un d'ells amb antecedents, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten noves detencions relacionades amb el cas.