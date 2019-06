Els pares de l'escola Gaziel aturen la tancada fins al mes de setembre

Les famílies de l'AMPA de l'escola Gaziel de Sant Feliu de Guíxols van anunciar a finals de la setmana passada que aturen la tancada fins passats els mesos d'estiu. La protesta -que ha durat 21 nits- reivindica que no es tanqui una de les dues línies de P3.

Aturen la reivindicació ara amb vistes al fet que el centre tanca per vacances. Tot i això, havien contemplat l'opció d'aguantar fins al setembre. En declaracions recollides per Ràdio Capital, el president de l'entitat, Dani Puntunet, reconeixia que «tampoc tindria sentit cremar més les famílies, després de tres setmanes» en les quals han dormit en tendes d'acampada i per torns al gimnàs de l'escola.

Per tant, el que potser faran serà reprendre la tancada al setembre, és a dir, al començament del curs vinent. Els pares volen mantenir la protesta, ja que el Departament d'Ensenyament manté la decisió de suprimir una de les dues classes de P3. Ara bé, durant l'estiu tenen previst continuar fent actes i reivindicacions. Com a símbol de protesta penjaran diverses pancartes.