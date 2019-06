Begur celebra la festa major de Sant Pere del 28 al 30 de juny

Com cada any, a finals de juny arriba la festa major de Sant Pere de Begur, el punt de reunió de tots els begurencs que es troben anualment al voltant d'espais comuns com la plaça o els cafès, i que dona la benvinguda a l'estiu.

El tret de sortida serà demà a les 18 h de la tarda a la plaça Esteva i Cruañas amb l'obertura de la fira d'atraccions. A més a més, enguany és una data important perquè els capgrossos celebren el seu primer aniversari amb una cercavila a càrrec del grup de Batucada Bakanards el mateix divendres a les 19.30 h al centre del poble. Els capgrossos amb els noms de Reparada i Perico representen una parella d'indians i estan apadrinats pels gegants de Lloret de Mar.

El mateix dia també hi haurà la gelatada popular a càrrec de la batucada a la plaça de l'església.

El cost del gelat, que serà d'1?, anirà destinat a serveis socials.

La primera nit de la festa la inauguraran Rocktambuls amb el concert al parc de l'arbreda organitzat pel Grup Trapelles. Rocktambuls, originaris de Molins de Rei des del 2007, és un grup format per 9 membres que treballa tots els gèneres des de rock a pop o reggae. Tancarà la jornada el reconegut DJ palafrugellenc Kharloss Selektah al mateix parc.

Dissabte, coincidint amb la diada de Sant Pere, començarà amb la 5a edició de Sant Pere Safata, la cursa de cambrers de Begur. A partir de les 10.30 h els participants sortiran del carrer Sant Pere, i hauran d'arribar a la plaça de la Vila, amb la seva safata impecable després de passar per diferents obstacles.

De moment els cambrers confirmats són els de Bar de Plaça, Es Castell-La cuina Begur, Taverna Son Molas Gastrobar, Restaurant El Farolillo i Hotel Aiguaclara Begur. Hi haurà obsequis per a tots els participants i premis per als primers classificats. Organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begur.

Seguidament hi haurà l'ofici solemne cantat a càrrec de la coral de Begur a l'església de Sant Pere i les sardanes amb la Cobla Baix Empordà a la plaça de la vila.

A les 18.00 h de la tarda, pels més petits, es portarà a terme l'espectacle infantil «Revolució» a càrrec de Pentina El Gat. La companyia d'espectacles musicals especialitzada en concerts educatius i familiars que fa més de 18 anys que actuen arreu de Catalunya i part de l'estranger.

Al pati de les escoles velles, a les 19.30 h, se celebrarà la segona jornada de concerts amb «La Nueva Saturno» que també serà qui amenitzarà el Ball de festa major. L'Orquestra, de Centaño Espectacles, està formada per 11 components: saxo, trompeta, trombó, guitarra, teclat, baix, bateria i 4 cantants dues veus masculines i dues femenines. Avui dia és una de les més reconegudes que poden oferir des de les cançons més clàssiques a les més actuals passant per tots els gèneres.

Diumenge, l'últim dia de la festa, tornarà per quart any consecutiu el tobogan urbà d'aigua de 100 metres a la baixada de l'avinguda Onze de Setembre. L'activitat, que és ja un esdeveniment a les comarques gironines i arreu, començarà a les 11 h i tots els participants hi podran baixar gratuïtament fins a les 14 h. L'Ajuntament recomana portar banyador i flotador.

A les 19 h hi haurà la representació teatral de l'obra Barra lliure! a càrrec del Grup de Teatru Es Quinze al casino cultural. El grup begurenc només representen una actuació teatral anual, a més de ser els protagonistes de la fira dels Indians també al municipi de Begur, en ser els encarregats de fer reviure l'arribada de l'Indià

Per acomiadar la festa major Dj Nasi amenitzarà l'última nit de festa a partir de les 22 h a la plaça de la vila.

A més, durant els tres dies de la festa hi haurà la fira d'atraccions a la plaça Esteva i Cruañas. Begur celebra la festa amb actes tradicionals com la sardana, però aporta nous col·lectius i grups musicals per donar un caire més modern. Enguany el municipi celebra també el mil·lenari de la primera referència en un document històric del castell, el principal símbol del poble i un dels miradors de la Costa Brava.