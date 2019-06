Parlant de sinergies positives...

El 16 de juny es va celebrar a Anglès el 65è Aplec de la Sardana, organitzat per l'Agrupació cultural i sardanista Floricel. A l'hora de dinar, havia pujat a Amer a acompanyar l'alcaldessa i amiga M. Rosa Vila al dinar que l'ANC del Ter-Brugent havia organitzat. Hi assistien molts representants del Parlament, entre ells el president Torra. Cap al final del dinar, vam decidir demanar-li al president si estaria disposat a venir una estoneta a l'Aplec a entregar la tradicional Rosa d'Or. Tot i que venia d'un dia intens i volia acabar el diumenge anant a veure la seva mare a Santa Coloma, ens va dir que vindria amb molt de gust. Vull agrair aquesta generositat i predisposició que va sorprendre i fer contents a molts dels presents a l'Aplec. Pel que he vist a la carta d'opinió dirigida a aquest diari pel portaveu municipal del grup PAU, li ha dolgut que el deixéssim de racó en una suposada «visita oficial» del president. El cas és que la visita no era «oficial» i, ja que el Sr. Espinet parla de «sinergies», voldria deixar palès que la presència del Sr. Torra a l'Aplec va ser fruit d'una «sinergia positiva» generada tot dinant en bona companyia i si hagués vist al Sr. Espinet a l'Aplec, li ho hauria explicat.