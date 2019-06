El CSIF acusa l'Ajuntament de Sant Feliu de fer nomenaments «a dit»

El sindicat Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) va denunciar ahir que l'assignació de funcions que s'ha fet recentment per a la plaça de cap accidental de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols durant els mesos d'estiu «no s'adapta a la legalitat». Segons el sindicat, el consistori ha nomenat cap accidental de la Policia Local un caporal que està fent funcions de sergent «de manera irregular».

A més, en el comunicat del sindicat apunten que «el caporal té assignades les funcions de sergent en absència del que té les funcions de sotsinspector, càrrec que tampoc hi ha a la plantilla orgànica de l'Ajuntament». D'aquesta manera, el sindicat impugna uns fets que ja es van repetir fa un mes, quan el mateix CSIF va presentar un recurs contra l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols referent a la mateixa plaça de sotsinspector de la Policia Local.

Segons denuncia el sindicat, el consistori li permet portar uns galons que no li corresponen i, a més, la plaça no existeix en la Plantilla Orgànica de l'Ajuntament de Sant Feliu. De fet, l'anterior recurs presentat pel sindicat va ser estimat pel jutjat, un fet que el CSIF recorda en el seu escrit d'impugnació. En aquest text, l'entitat recorda que el Real Decret 5/2015 estableix que l'elecció de funcionaris interins s'ha de fer mitjançant procediments que respectin els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Un fet que aquí asseguren que s'ha produït «a dit» i sense cap mena de concurs per establir qui té més meritocràcia.



Les demandes dels CSIF

El president del CSIF a la província de Girona, Rafael Sánchez, va expressar en declaracions al Diari de Girona que «si hi ha un sergent que té els mèrits professionals, aquest hauria de passar per davant en un concurs per mèrits». Segons Sánchez, si un sergent ha de realitzar tasques d'Inspector sense ser-ho, es pot produir un «defecte de forma»: «Un advocat podria dir que hi ha un defecte de forma perquè qui està desenvolupant el càrrec d'inspector en realitat és un sergent», va expressar. D'altra banda, el sindicat qüestiona que si la plaça està vacant des del 17 d'abril, no s'entén el «decret d'urgència» per part del Consistori.

El CSIF va expressar que durant aquests quatre anys de legislatura ha denunciat reiterades vegades a aquest Ajuntament la situació laboral a la qual es troben sotmesos els seus treballadors, i més concretament la Policia Local.

L'escrit del CSIF reitera una situació «irregular»: «Podria entendre's que aquesta cobertura interina està més relacionada amb la ja irregular situació del sergent habilitat que no pas amb la urgència que s'assenyala en el decret de nomenament». Finalment, l'ens recorda un precedent jurídic del Tribunal Superior de Sevilla que va establir que no és possible la promoció interna de funcionaris per desenvolupar un lloc vacant com a funcionari interí.

El sindicat va ressaltar que estudiarà prendre més mesures legals al respecte d'aquest nomenament, a l'espera que es resolgui la sol·licitud d'impugnació del decret.



L'alcalde no fa declaracions

L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas (Tots per Sant Feliu), en ser preguntat per aquest Diari va expressar que no faria declaracions. Motas va ser reelegit com a batlle del Consistori amb el suport del Partit Socialista (PSC). Ambdues formacions van sumar majoria absoluta -amb 13 dels 21 regidors del municipi.