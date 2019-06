Una vintena de farmàcies s'apunten a la campanya de millora de tractament

Una vintena de farmàcies del Baix Empordà treballaran conjuntament per reduir l'ús de tres tipus de fàrmacs -els protectors estomacals o inhibidors de la bomba de protons (IBP), les benzodiazepines o pastilles per dormir i els medicaments per l'osteoporosi- al mínim indispensable.

En concret, 24 farmàcies de la comarca informaran a la població sobre com es poden deixar de prendre aquests medicaments i oferiran consells no farmacològics per tractar i/o prevenir els símptomes.

Aquesta iniciativa va començar l'any 2018 i respon al fet que aquests fàrmacs són els més consumits per la població, especialment per gent d'edat avançada més susceptibles de presentar efectes adversos. La campanya -impulsada pel Servei de Farmàcia de l'Hospital de Palamós i la Direcció d'Atenció Primària- inclou una comunicació personalitzada als pacients que prenen aquests medicaments i que compleixen determinats criteris d'ús d'aquests medicaments més enllà del temps necessari.



La iniciativa

Dins el marc de la campanya es distribuirà material de consulta sobre la desprescripció amb l'objectiu de no perllongar l'ús d'aquests tractaments químics més enllà de l'estrictament necessari.

Totes les farmàcies que s'han adherit a la campanya disposen de cartells identificatius i díptics informatius.