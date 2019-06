Blanes signa un acord amb Nylstar per reactivar l'activitat industrial

L'Ajuntament de Blanes va signar ahir un conveni que reafirma el compromís de l'administració local envers un objectiu comú: garantir el futur de l'empresa Nylstar, més coneguda a Blanes com l'antiga SAFA. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i diversos representants de la Secció Sindical de USOC a Nylstar, van signar l'acord que dona continuïtat als compromisos adquirits pels grups polítics municipals en l'anterior mandat.

El treball conjunt per garantir la continuïtat de l'empresa queda reflectit en l'acord a través de quatre punts bàsics. El primer d'ells és que es mantingui els terrenys de la factoria en la seva categoria d'Industrial, en consonància amb l'acord a què ja es va arribar en l'anterior mandat.

El pacte incloïa el compromís del consistori a no modificar el POUM (Pla d'Ordenació Urbana Municipal), en el sentit que els usos dels terrenys propietat de Nylstar continuessin sent d'ús industrial.Aquest és un punt que tant l'Ajuntament de Blanes com els treballadors i treballadores de Nylstar consideren de vital importància, ja que actualment es tracta d'un polígon sencer que no es pot fraccionar.

La segona línia de treball és continuar aprofundint en les línies de treball obertes amb la Generalitat de Catalunya. La implicació del govern català la consideren cabdal per a la recuperació econòmica i laboral que ja ha iniciat l'empresa.

Les dues parts, Ajuntament i USOC Nylstar, es van comprometre a fomentar un acord entre els tres integrants: l'empresa, el consistori blanenc i el govern català, per continuar treballant i aprofundint en la feina que ja s'ha endegat fins ara. Més concretament, es tracta de dues qüestions: la creació d'un clúster d'empreses del sector tèxtil i un projecte de formació. L'objectiu seria fer-ho als terrenys de Nylstar per aportar més riquesa laboral i econòmica tant a Blanes com a la comarca. D'aquesta manera, es considera que s'obriran expectatives de fomentar la creació de llocs de feina tant per a la ciutadania de la vila com de la comarcal.



Garantir el futur de l'empresa

L'antiga SAFA ocupa un lloc molt rellevant en la memòria històrica, laboral, econòmica i social de Blanes des de la seva posada en marxa, a principis del segle XX. Segons l'Ajuntament, és difícil trobar una família que hagi viscut més de quatre dècades al municipi que no estigui relacionada directa o indirectament amb la factoria. Significa un patrimoni històric, social, cultura i econòmic que Blanes ha de preservar per la seva importància econòmica i de signe d'identitat.

Tant l'Ajuntament com el sindicat consideren que, no tan sols no es pot prescindir d'aquesta herència sociocultural i econòmica, sinó que cal apostar per impulsar la indústria tèxtil als nous mercats.