La creació de l'aula de P0 de Begur s'ajorna

L'Ajuntament de Begur ha decidit ajornar la creació de l'aula de P0 de la llar d'infants municipal Ses Falugues fins a l'any que ve, per al curs 2020-2021. Inicialment, com ja preveia l'anterior govern, la previsió era obrir-la aquest curs 2019-2020, però finalment no serà així. El motiu és «la manca de la infraestructura necessària per poder crear-la», com va explicar el consistori begurenc. El govern encapçalat per Maite Selva, de Junts per Catalunya, ha decidit ajornar l'obertura perquè «l'anterior govern no va preveure una organització d'una obra d'aquestes característiques, com poden ser els terminis del projectes, la seva tramitació i la seva posterior execució». El centre educatiu té 33 places: tretze del grup d'un any i vint del grup de dos anys.