Detinguda una dona per intentar robar un rellotge de luxe a Torroella de Montgrí

Els Mossos d'Esquadra van detenir una dona, de 21 anys i de nacionalitat romanesa, per intentar robar un rellotge de luxe a Torroella de Montgrí. Els fets van passar el 22 de juny quan els Mossos van rebre l'avís que un home havia estat víctima d'un intent de furt del seu rellotge de polsera, valorat en 8.000 euros.

La víctima circulava amb el seu cotxe per la carretera de la Gola del Ter. Durant el trajecte va detectar un vehicle, conduït per una dona, que el seguia. Quan l'home va estacionar al garatge del seu edifici, es va adonar que la dona que el seguia també havia entrat al portal de casa seva. Amb el pretext i l'excusa d'on podia localitzar una adreça, la dona va insistir que li volia donar la mà en senyal d'agraïment. Mentre ho feia, se li va acostar de manera íntima fent-li una abraçada i es va oferir com a acompanyant o parella.

L'home es va apartar i va comprovar que li havia obert la corretja amb la intenció de robar-li. Davant d'això, la va fer fora de la finca i va trucar els Mossos. Quatre dies després, el Grup de Delinqüència Urbana va localitzar un vehicle, ocupat per una parella, que circulava de forma imprudent per Torroella. Els agents van veure que circulava molt enganxat a un vehicle d'alta gamma, fent avançaments de forma continuada i amb girs inesperats. La policia va interceptar-lo a la carretera GI-641 i van identificar i escorcollar els dos ocupants, un home i una dona. Els agents van descobrir que la dona era l'autora del furt.