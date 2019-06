Torroella de Montgrí reviu la 'Festa Major' de La Trinca en l'homenatge als 50 anys de la banda

L'Espai Ter de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) ha estat l'escenari per homenatjar La Trinca en el 50è aniversari de la creació de la banda a Canet de Mar (Maresme). Prop de dues hores de concert on diversos artistes han repassat el disc Festa Major editat el 1970 i que ha transportat a aquells anys molts dels 800 assistents que han omplert l'auditori.

El director de l'Espai Ter i coproductor de l'acte, Toni Rovires, ha explicat que "calia un homenatge a un grup que va fer despertar molta gent del franquisme". Per la seva banda, el component de la banda, Miquel Àngel Pasqual, s'ha mostrat orgullós de rebre l'homenatge, però ha lamentat que hi hagi tantes cançons hagin estat "profètiques" i que tinguin "tant de sentit" en els temps que corren.

Mitja hora abans de començar el concert ja s'agrupaven centenars de persones a les portes de l'Espai Ter. L'homenatge a La Trinca no ha decebut i ha omplert aquest auditori de Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Una vintena de músics catalans han repassat les tretze cançons del disc 'Festa Major', per fer l'espectacle 'Festa Major XXI'. "El que volem és mostrar una reinterpretació del disc que tantes persones van escoltar", assenyala el coproductor de l'acte i director de l'Espai Ter, Toni Rovires.

A dos quarts de vuit ha començat un espectacle que s'ha allargat fins més enllà de les nou i que ha fet vibrar els 800 espectadors de l'auditori. Aplaudiments constants després de cada cançó. Des del rap del Senyor Oca que ha interpretat el 'Pregó' fins el 'Passi-ho bé" que ha tancat el concert amb Miquel Àngel Pasqual i tots els artistes a l'escenari, els espectadors no han parat d'aplaudir rememorant les cançons.

Entremig, Cesk Freixas, Edna Sey, Guillem Roma, Ju, Marc Bala i Llorenç Orriols han anat interpretant les cançons d'un dels discos més venuts de La Trinca. "De fet no tenim clar ni quantes còpies es van arribar a vendre. Jo crec que mai cap de nosaltres ho sabrem", ha assenyalat el membre de La Trinca present a l'acte, Miquel Àngel Pasqual.

Un dels grans moments s'ha produït quan han sonat els acords de 'Festa Major', moment en què els espectadors han participat cantant un dels temes més populars de la banda de Canet de Mar. Al final, llargs aplaudiments per part d'un públic entregat que no ha pogut evitar aixecar-se en moltes ocasions per cantar grans temes de La Trinca.



«Cançons profètiques»



Pasqual ha assenyalat que per a ell és una llàstima veure com algunes de les cançons que van compondre fa mig segle s'han convertit en "profètiques". "Això ens dol profundament i a banda ens en fotem d'aquesta gent que ho fa possible", ha assenyalat.

L'artista homenatjat s'ha mostrat "orgullós" que el públic que hi havia a la sala fos "tant transversal" des d'un punt de vista generacional. "És fantàstic veure com persones de totes les edats s'han anat afegint al llarg dels anys. Els pares i tiets que han estat els responsables de la Trinquinosi", ha assenyalat.

Finalment, el membre de La Trinca ha destacat que "no estan acostumats" a que els hi facin homenatges, perquè vol dir que "et fas gran". Malgrat tot, Pasqual ha bromejat assegurant que "és millor un homenatge que no pas que et fotin una cossa en cert lloc".