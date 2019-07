La família del nen de Torroella amb leucèmia agraeix el suport rebut

Després de la iniciativa Per a tu, Àlex, començada a finals del mes de maig, en la qual diversos establiments de Torroella de Montgrí van recaptar diners per a un nen de nou anys del municipi a qui li van diagnosticar leucèmia, els pares del menor volen «agrair la col·laboració i el suport rebuts» fins ara. També expliquen que el petit es troba en la segona fase del tractament, i ja no està intern a l'hospital, fet que implica que els pares s'han de fer càrrec dels medicaments i aliments, i que gràcies als diners recaptats pels veïns els hi ha estat més fàcil fer-hi front.