Lluita ciutadana per protegir el territori

La plataforma Salvem la Pineda d'en Gori va organitzar el passat mes de juny una concentració i una arrossada per commemorar l'èxit del referèndum que va salvar la platja de Castell el 1994 de la construcció d'un camp de golf i una urbanització. A través d'aquesta consulta i juntament amb la lluita ciutadana, es va aconseguir que Castell sigui l'única platja verge de la Costa Brava. L'acte, a més de recordar la gran fita aconseguida fa 25 anys, també va servir per posar de manifest les noves amenaces a la Costa Brava, i demanar que no es construeixi el tercer edifici d'apartaments projectat a La Pineda d'en Gori, a sobre de la Cala s'Alguer de Palamós. L'acte va servir per conscienciar del perill d'aquestes construccions i també per recaptar fons per a les accions judicials de la plataforma.