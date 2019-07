Presenten una recreació virtual en 3D del castell carolingi d'Ullastret

La seu d'Ullastret (Baix Empordà) del Museu d'Arqueologia de Catalunya presenta una recreació virtual en 3D del castell carolingi que s'aixecava al jaciment, el Castellum Uellosos. S'alçava al mig del Puig de Sant Andreu i és un dels pocs testimonis de l'arquitectura militar d'època carolíngia ben documentats a Catalunya. Probablement data del darrer terç del segle VIII, però les restes del castell passen desapercebudes entre els visitants del jaciment, perquè es troben integrades entre els vestigis d'època ibèrica i l'edifici on es troba el museu monogràfic. Ara, amb voluntat de reivindicar-lo, se n'ha fet una reconstrucció 3D. Les imatges virtuals formen part de l'exposició itinerant 'Marca hispànica. La Catalunya carolíngia (711-1000)' que aquest estiu es pot veure a Ullastret.

La seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya presenta una recreació en virtual del castell carolingi d'Ullastret, el Castellum Uellosos. Amb la voluntat de reivindicar aquest castell, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), i fer-lo visible i intel·ligible per a tothom, s'ha treballat en aquesta reconstrucció virtual seguint el mateix procés que es va emprar en la reconstrucció de la ciutat ibèrica d'Ullastret, caracteritzat pel rigor científic en la part arqueològica i pel màxim realisme en la presentació visual.

Per a la part històrica de la reconstrucció, s'ha comptat amb l'assessorament científic de Josep Maria Nolla i Jordi Sagrera, membres de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. Anys enrere tots dos van coordinar un estudi aprofundit sobre aquest castell, que l'any 2005 es va publicar al volum 24 dels Estudis del Baix Empordà.

Pel que fa a la representació visual i a la part gràfica, s'ha treballat amb l'estudi internacional Burzon*Comenge, amb una àmplia experiència en treballs de reconstrucció històrica en 3D, com per exemple el projecte de restitució digital de les pintures de Sant Climent de Taüll o la mateixa reconstrucció virtual de la ciutat ibèrica d'Ullastret.

El Castellum Uellosos, ubicat al cim del Puig de Sant Andreu d'Ullastret, és un dels pocs testimonis de l'arquitectura militar d'època carolíngia ben coneguts arqueològicament i documentalment a Catalunya. Malgrat que es coneix des de finals dels anys cinquanta del segle passat, quan va ser excavat per Miquel Oliva, no es va interpretar correctament fins algunes dècades més tard i és un gran desconegut per al gran públic.

Les restes d'aquest castell carolingi, que molt probablement data del darrer terç del segle VIII, resten integrades entre els vestigis d'època ibèrica i l'edifici on s'ubica el museu monogràfic, que correspon en part a una antiga església d'època medieval. Per aquest motiu, la seva presència passa desapercebuda entre els visitants al conjunt arqueològic d'Ullastret.

Exposició itinerant

Amb la voluntat de contextualitzar el període històric en el qual es va construir aquest castell i de mostrar la seva reconstrucció virtual, la seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya acull aquest estiu l'exposició itinerant 'Marca hispànica. La Catalunya carolíngia (711-1000)'. Aquesta mostra, comissariada per Victor Hurtado, està organitzada pel grup de recerca i innovació de la Universitat de Barcelona 'Didàctica del Patrimoni, Museografia comprensiva i Noves tecnologies' (DIDPATRI), amb la producció de Molècula. Xarxa de Professionals en Museografia i la col·laboració de Rafael Dalmau Editor, el grup de reconstrucció històrica ALMA CUBRAE i la Xarxa televisions. Es podrà visitar al Museu d'Arqueologia de Catalunya a Ullastret fins a l'Onze de Setembre.

Temàticament, l'exposició compta amb una àmplia introducció on es contextualitza la conquesta musulmana de la península Ibèrica, que en els primers decennis del segle VIII, i poc abans de la fi del califat omeia de Damasc, va arribar al cor d'Europa i a les portes de l'Índia i la Xina. Paral·lelament es funda la dinastia carolíngia, que es conforma en imperi amb la coronació de Carlemany a Roma l'any 800.

La resta de l'exposició se centra en el procés de creació de la denominada Marca Hispànica -o conjunt de comtats carolingis de terres catalanes-, origen de la futura Catalunya, i en l'ofensiva franca, que no aconsegueix dominar el límit de l'Ebre, fet que no es produirà fins tres-cents cinquanta anys més tard per part del comtat de Barcelona.

En paral·lel a l'exposició, s'organitzen diverses activitats que s'anunciaran a través de la web i de les xarxes socials del Museu d'Arqueologia de Catalunya.