Salvem la Pineda d'en Gori critica l'ocultació de la demanda en la venda d'uns xalets

La Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori va denunciar ahir que l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà) i la promotora Lucas Fox no informin sobre la demanda imposada pels ecologistes contra els Apartaments Cala s'Alguer, que s'estan construint a la part nord de la Pineda d'en Gori, en el límit de l'entorn de protecció del Bé Cultural d'Interès Nacional de Cala s'Alguer i a tocar del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Castell-Cap Roig. La portaveu de la plataforma ecologista, Zeta Figa Sastregener, va explicar que aquest passat diumenge els apartaments es van publicitar al suplement d'habitatge d'un diari però que en cap moment es va esmentar el procés judicial al qual estaven sotmesos. «Seria desitjable que els futurs compradors d'aquests apartaments coneguessin la situació, per així poder valorar la seguretat d'invertir en una propietat que es troba en aquestes condicions».

Salvem La Pineda d'en Gori va interposar, a principis d'any, un contenciós administratiu al Jutjat número 2 de Girona contra la resolució del 19 d'octubre del 2017 de la junta de Govern Local de l'Ajuntament de Palamós que atorgava la llicència d'obres a Residencial Cala s'Alguer S.L per construir-hi 48 apartaments de luxe. Aquest també era contra el projecte d'urbanització aprovat el juny del 2013, el conveni urbanístic del 2005 i indirectament també contra el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per «infraccions molt greus de l'ordenament urbanístic».

Tant la promotora dels apartaments com l'Ajuntament de la localitat tenen coneixement de l'existència del contenciós administratiu que es troba en el jutjat número 2 de Girona, tot i que aquestes dades «s'amaguen als possibles compradors», segons Figa. De fet, a principis d'any la plataforma ecologista, integrada a SOS Costa Brava, va demanar anotació preventiva de la demanda per tal que aquells interessats en comprar un apartament a Residencial Cala s'Alguer, a través de la promotora Lucas Fox, haguessin de ser informats de l'existència del contenciós.

Entre els motius pels quals els ecologistes defensen que cal aturar el projecte, hi ha l'informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, que és vinculant i que va ser posterior a la llicència d'obres, on es rebutja el projecte d'urbanització d'un vial i una rotonda, obligant així a una modificació d'aquest. A més, la portaveu de la plataforma també va recordar que «els edificis que es volen construir no estan integrats ni són harmònics amb l'entorn, tal com hauria de ser segons els estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP)».