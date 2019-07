1.000 € de multa per dos patinets sense plaques a Platja d'Aro

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha enxampat dos patinets elèctrics circulant per la població costanera sense matrícules i, per tant, incomplint la normativa. Els agents de trànsit han denunciat l'empresa de la localitat, que es dedica al lloguer d'aquests vehicles elèctrics de mobilitat personal. La denúncia administrativa és per un incompliment al reglament general de vehicles i ha suposat una sanció econòmica de 500 euros per a cadascun dels aparells, així com la immobilització del patinet elèctric.

Els fets es van produir aquest diumenge i la intervenció la van realitzar els agents de trànsit de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro, que quan anaven amb la seva furgoneta van veure que dos joves s'estaven fent fotografies i anaven al damunt d'aquests patinets elèctrics. Van comprovar que els joves anaven amb uns vehicles que incomplien la normativa, ja que per la seva capacitat es consideren ciclomotors. I és que poden anar a més de 30 quilòmetres per hora i, a més, pesen igual o més de 50 quilos i superen els 1.000 kw.

Davant d'aquesta situació, aquest vehicle, asseguren fonts del cas, hauria de tenir el permís de circulació com el tenen els ciclomotors. I, per tant, en conseqüència, els aparells haurien de comptar amb assegurança, matrícula, entre d'altres. En el moment de la intervenció, a més, els dos joves que els pilotaven anaven amb un casc de bicicleta, cosa que tampoc hauria de ser així. El que sí tenien és el permís de conduir.