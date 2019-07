Aigües verdes a la costa del Baix Empordà per la proliferació d'algues

La costa del Baix Empordà ha aparegut aquests dies amb un color verd conseqüència d'un major nombre d'algues de l'habitual.



Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, s'estan produint des de fa tres dies "proliferacions de fitoplàncton a diferents trams de Baix Empordà". En concret es té constància que han aparegut a la badia del Ter, Begur, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols.



Es tracta de creixements massius d'algues microscòpiques, segons informen, que viuen en suspensió a l'aigua. Es tracta d'un fenomen natural que no té cap risc per als banyistes i que es dóna, entre altres factors, quan puja la temperatura.



Però el sobtat canvi de color de l'aigua de la costa ha posat en alerta banyistes i residents a la zona.



La plataforma Salvem la Costa de Begur se'n va fer ressò a través de les xarxes i va demanar a l'administració que es portin a terme les mesures pertinents per saber si l'aigua és de qualitat.





Possible bloom d'algues verdes a tota la costa de Begur. @AjBegur, @aigua_cat, @mediambientcat podríeu fer les anàlisis pertinents per poder garantir si la qualitat de l'aigua de bany és bona? Gràcies pic.twitter.com/nk7UyBOkjy — Plataforma Salvem la costa de Begur (@SOSAiguafreda) July 2, 2019

L'Ajuntament de Begur constata que l'aparició de les algues. Insisteix que és un fenomen natural habitual quan es produeix aquesta pujada dels termòmetres.Tot i això, també s'informa que des de Medi Ambient s'ha treballat amb l'Agència Catalana de l'Aigua "fent les anàlisis pertinents, per validar que la qualitat de l'aigua és correcte".Des de l'ACA afegeixen que des del 2000 hi ha un protocol de vigilància de fitoplàncton nociu i tòxic ad'algunes espècies que poden ser nocives a fi d'evitar-ne els riscos per a la població i l'ecosistema marí.Es va fent un seguiment al llarg de la costa catalana per si se'n troba alguna de tòxica que no es tractaria d'aquest cas.