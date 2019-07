La Bisbal engega les obres d'ordenació dels carrers Valls d'en Colomer, Ample i Antic

Aquest passat dilluns van arrencar les obres d'ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d'en Colomer de la Bisbal d'Empordà. El projecte, aprovat l'abril passat per majoria absoluta del Ple Municipal, preveu humanitzar l'espai i alliberar-lo de la circulació de vehicles en benefici dels vianants. Les obres de la zona quedaran completades amb un nou enllumenat, instal·lació de càmeres de vigilància, la canalització i soterrament del clavegueram i conduccions i cablejat de tota mena, entre d'altres.

«Estem convençuts que aquesta obra representarà una gran millora per als veïns i veïnes, i per les activitats comercials i de serveis situades en aquests carrers, però també per al conjunt de la nostra ciutat, ja que es tornarà a fer valdre un dels espais més emblemàtics del municipi», va declarar l'alcalde, Enric Marquès. Tot i això, Marquès també es va mostrar conscient dels inconvenients que pot generar una actuació d'aquest abast: «Sorgiran moltes molèsties durant els mesos que durin les obres i per això els en demanem disculpes avançades: però des de l'Ajuntament treballarem per donar resposta a les diverses situacions per tal que aquestes molèsties siguin les menors possibles», va afegir.



Canvis de circulació

Per dur a terme aquests treballs hi haurà afectacions de circulació i en aparcaments a la zona. Així, els carrers Ample i Valls d'en Colomer romandran tancats al trànsit de vehicles, garantint tanmateix l'accés a peu als diversos habitatges i establiments. D'altra banda el carrer 1 d'Octubre del 2017 serà de sentit únic, mentre que en el carrer Valentí Almirall s'invertirà el sentit de circulació. També es farà una nova àrea de càrrega i descàrrega a l'avinguda de les Voltes, seguint l'espai d'estacionament del transport públic, que permetrà donar servei directe als establiments del nucli antic.

A la mateixa obra i en el seu entorn hi haurà avisos, senyalització i limitacions físiques per tal de deixar clar que s'entra en una zona afectada per obres, reservada a veïns/es o persones que s'hi hagin d'adreçar obligatòriament.