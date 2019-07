L'assassinat al bar Los Faroles, sense resoldre 25 anys després

Qui va matar Cayetano Piedra? Aquesta és la pregunta que es fa 25 anys després el seu gendre i una de les seves filles. Piedra era l'amo del bar Los Faroles de la Bisbal d'Empordà i el 3 de juliol de 1994 va morir assassinat en aquest establiment del carrer Ample, a ple centre de la població. Al cap d'un quart de segle, qui va posar fi a la seva vida encara es troba amb llibertat.

El gendre del mort, Josep Molina està fent mans i mànigues perquè la mort del seu sogre no s'oblidi i per això, ara torna a reclamar que es reobri el cas, que està arxivat a l'Audiència de Girona. Assegura que hi ha línies d'investigació de l'entorn més proper a la víctima que la policia llavors no va explorar i que serien clau per aclarir els fets.

Per això, reclama, 25 anys després dels fets, que els òrgans judicials reobrin el cas i assegura que ha anat diverses vegades a la Guàrdia Civil a demanar-los que tornin a investigar però que el cos policial, com és natural, li ha dit «que ha de ser un jutge qui ho ordeni».

L'advocat de Molina, el lletrat Josep Maria Pino, ha recorregut tots els arxivaments a les instàncies judicials i, fins i tot, havia demanat diligències noves, com d'ADN i tot se li va denegar. En tots els casos on s'ha recorregut l'arxiu, se'ls ha dit que «la reobertura no és possible».

L'advocat destaca que per tal que això passi hauria d'aparèixer algun tipus d'indici que sigui el «detonant» per tal que l'Audiència de Girona decideixi tornar a reobrir aquest cas d'assassinat. Josep Maria Pino recorda que hi ha molts casos que al cap d'anys es reobren i s'acaben resolent i espera que el cas de l'amo del bar Los Faroles sigui així i com més aviat millor.

Aquest dimarts va fer 25 anys de l'assassinat de Cayetano Piedra. Va morir estrangulat al bar del carrer Ample. La nit que el van matar, com recorda el seu gendre, va estar a un club de prostitució que tenia l'Angelo de Sant Antoni de Calonge. Després de matinada va anar al bar de la Bisbal d'Empordà per tal de fer la comptabilitat. El dia abans dels fets, li havien tocat uns diners amb la loteria de l'ONCE. Per això d'inici, la Guàrdia Civil va creure que qui havia matat al propietari del bar ho podria haver fet per un mòbil de robatori però mai es va poder provar.

A l'escenari del crim no es va trobar que s'hagués forçat la porta i, per tant, s'apunta que la persona que va entrar era algú amb qui confiava ja que era una persona que no es refiava de tota la gent. El van matar sorprenent-lo per l'esquena. El van estrangular amb la corretja d'una persiana.

No va ser fins a l'any 2000 que la Guàrdia Civil va trobar algun indici que semblava conduir-los cap a l'autor o autors del crim. En un operatiu, una prostituta va explicar-los que havia vist com un transvestit escanyava Piedra. La noia va donar nom i cognoms del suposat assassí -que hauria actuat en companyia de quatre persones més- però mai va ser localitzat. Més tard, els Mossos van estirar un altre fil. Una dona brasilera assegurava que, en una estada a Eivissa, havia conegut una gent que explicava com l'havien matat, però no es va arribar a localitzar ningú. Ara 25 anys després, el cas segueix sense resoldre.