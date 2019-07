Begur vol acabar amb la guerra entre banyistes i submarinistes a Aiguafreda

L'Ajuntament de Begur vol restringir l'accés de submarinistes a la Cala d'Aiguafreda durant l'estiu. El motiu són els "diversos conflictes" que han detectat entre els banyistes que van a la cala i els propietaris d'algunes embarcacions que fondegen amb els amants del fons marí.

Molts dels bussejadors són clients d'empreses de fora del municipi que han anat incrementant el nombre d'immersions que es fan en aquesta zona de la Costa Brava. El primer tinent d'alcalde i responsable de Platges de l'Ajuntament de Begur, Eugeni Pibernat, explica que volen regularitzar-ho per una qüestió de "convivència" però també de "sostenibilitat" amb l'entorn natural.

Un exemple de la massificació que ha patit aquesta cala es va comprovar diumenge passat on més d'un centenar de submarinistes van fer immersions en poques hores. Pibernat reconeix que no es pot prohibir l'accés a un espai públic a una persona, i deixa clar que "en cap cas" està en contra dels bussejadors, però creu "necessari" regular-ho a partir del conflicte amb la resta d'usuaris de la cala.

El regidor explica que la normativa haurà de regular diversos aspectes de l'ús de la cala, com pot ser l'aforament, l'accés o els horaris. "Volem controlar la situació, que actualment és exagerada, i que tots els usuaris puguin gaudir d'aquest petit racó del nostre litoral", ha afegit Pibernat.

La cala d'Aiguafreda es troba entre les platges de Sa Riera i Sa Tuna. Té aparcament a la part de dalt i una rampa ajuda a fer fàcil el seu accés fins a la mateixa cala, que compta amb una zona de bany de formigó de reduïdes dimensions, ja que la resta és de roca agresta. A més, per la banda nord, hi ha un petit embarcador. El fons marí és un dels més visitats i, a més, és l'enclavament per anar fins a la reserva marina de Ses Negres, creada l'any 1993.