Ciutadans de Palamós demana que hi hagi ple municipal a l'agost

El grup municipal de Ciutadans a Palamós, que va entrar a l'Ajuntament després que el 26 de maig es presentés per primera vegada a les eleccions locals del municipi, demana que hi hagi un ple durant el mes d'agost. L'Ajuntament de Palamós celebrarà aquest mes de juliol el primer ple municipal ordinari d'aquest mandat. però a l'agost, i com és habitual, no n'hi haurà. El portaveu de Cs, Cristobal Posadas, va explicar que creu que «en el mes en què hi ha el pic de l'activitat turística i comercial al municipi, hi hauria d'haver Ple».

Encara que se celebri o no ple municipal a l'agost, Ciutadans va anunciar que en l'ordinari del mes de juliol començarà a presentar les primeres propostes. Entre les qüestions que més els preocupen hi ha l'ocupació de la via pública o la dinamització turística i comercial.