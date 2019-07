245 de multa per un encaputxat que va agredir un veí de Verges quan despenjava estelades

El Jutjat de Primera Instància de La Bisbal d'Empordà ha condemnat un home que va agredir un veí de Verges (Baix Empordà) quan intentava gravar-lo retirant llaços grocs i estelades del poble. Els fets es remunten al 31 de juliol del 2018 quan un grup de persones van anar al municipi a retirar símbols independentistes i en favor dels "presos polítics". En adonar-se de la presència d'aquest grup, uns veïns van anar a recriminar-los l'acció i un d'ells va gravar com despenjaven les banderes i llaços amb el mòbil. Aleshores, el condemnat va colpejar el veí per evitar que seguís gravant i posteriorment el va agredir amb l'escala al cap i a l'esquena. Ara, haurà de pagar una multa de 270 euros per un delicte de lesions lleus, i 245 més a la víctima en concepte de responsabilitat civil subsidiària.

La sentència prova que el condemnat va donar primer un cop al veí amb la voluntat d'evitar que gravés com despenjava estelades i llaços grocs. De fet, el cop li va provocar una lesió en un dels dits de la mà. Després, exposa la jutgessa, el manifestant va agredir de manera intencionada l'home amb l'escala que feia servir per despenjar els símbols independentistes de les faroles. El text deixa clar que el condemnat tenia "un clar ànim de menyscabar la integritat física" del denunciant.

La jutgessa, doncs, no es creu les explicacions que va donar l'acusat que reconeixia que portava l'escala, i que va colpejar la víctima per evitar que el gravés, però assegurava que l'escala va caure de manera accidental, i que no tenia cap intenció de fer-li mal.

En canvi, sí que dona per bona la versió del denunciant i d'un testimoni que va corroborar el què va dir la víctima. En aquest sentit, la jutgessa assenyala que els arguments de tots dos són "coherents i constants en el temps". Per arribar a aquesta conclusió la ponent de la sentència es basa en dues consideracions: d'una banda l'informe mèdic que veu "perfectament compatibles amb la mecànica dels fets".

D'altra banda, també argumenta que en les imatges que es van aportar al judici es percep com el condemnat llança intencionadament l'escala cap a la víctima quan està a terra recollint el mòbil. "En aquest sentit, no resulta creïble la versió de l'acusat que explica que l'escala va caure de manera accidental a sobre del denunciant", concreta la resolució judicial.

Finalment, la jutgessa també assenyala en l'escrit que "no hi va haver cap tipus de provocació" que justifiqués l'agressió per part del condemnat, ja que en el moment que va tirar l'escala contra el veí, ell estava recollint el telèfon del terra que li havia caigut del cop anterior.

La resolució, però, absol l'acusat del delicte lleu d'amenaces al qual també s'enfrontava.