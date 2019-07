Detenen a Platja d'Aro el conductor d'un taxi «pirata» i amb el carnet retirat

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro ha detingut un home per portar un taxi pirata i a més, no disposar del permís de conduir ja que el tenia retirat per ordre judicial. El taxista havia iniciat el servei pel municipi de Platja d'Aro el dijous el matí i els agents locals van veure que no recollia ningú tot i que ho indicava el vehicle.

Per això, el van identificar i quan li van reclamar la llicència del municipi on suposadament treballava, no els la va mostrar i a més, el conductor no tenia llicència com a conductor de taxi. Per altra banda, els policies van comprovar que no tenia el carnet de conduir vigent sinó que per una alcoholèmia el tenia retirat fins a l'abril del 2020. I en l'escorcoll del monovolum hi varen trobar un esprai pebre, una arma prohibida per la llei de seguretat ciutadana. Va quedar detingut i el vehicle immobilitzat. Totes les infraccions li costaran uns 6.000 euros.