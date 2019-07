Arxiven la denúncia de delicte d'odi contra l'alcalde de Verges

El jutjat d'instrucció número 2 de la Bisbal d'Empordà ha arxivat la causa per un delicte d'incitació a l'odi contra l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per unes declaracions el 4 d'octubre del 2017 on vinculava la Guàrdia Civil amb la punxada massiva de rodes que es va produir a la localitat.

El jutjat creu que van ser expressions «desafortunades», que assenyalen un col·lectiu «per la seva vinculació a una ideologia política constitucionalista», però que no es poden enquadrar en el tipus penal del delicte d'odi. També remarca que el mateix Sabater va fer després una «clara crida a la calma», ometent qualsevol referència a la Guàrdia Civil, amb la intenció de fer arribar aquest missatge a les persones que van patir les punxades de rodes, segons la resolució.

La fiscalia qualifica les declaracions de «desafortunades» i sosté que un representant del poder públic les hauria hagut «d'evitar» tot i que afegeix que «no tenen encaix en el tipus penal». «Les declaracions fetes per la persona investigada, essent poc correctes en boca d'un representant públic, es poden emmarcar en el dret fonamental a la llibertat d'expressió», diu el fiscal.