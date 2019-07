Palafrugell inicia un casal gratuït per a famílies amb pocs recursos

Palafrugell disposa d'un casal gratuït d'estiu per a famílies amb pocs recursos. El servei va iniciar-se al mes de juliol i es presta a un total de 18 nens i nenes del municipi. El projecte neix d'una col·laboració entre l'Ajuntament de Palafrugell i La Caixa i dona el servei de casal esportiu al Club de Tennis Llafranc. D'aquesta manera la iniciativa està destinada a infants d'entre 10 i 15 anys de famílies amb recursos limitats i té una durada de dues setmanes, coincidint amb les dues primeres de juliol.

El projecte social del municipi ofereix el servei de 9 del matí a les 3 de la tarda. A més, els nens i nenes que hi participen realitzen diferents esports, com classes de pàdel, futbol, vòlei, beisbol o gimcanes, impartides per monitors professionals, així com jocs a la piscina del club. El casal també inclou l'esmorzar, el dinar i el servei de transport des del nucli de Palafrugell fins al Club de Tennis Llafranc.



La Caixa i l'Ajuntament

A la imatge apareix d'esquerra a dreta, el monitor coordinador del Casal, Ramon Sanromà; la regidora de Benestar Social, Roser Massaguer; l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer; la membre de la Junta del Club de Tennis Llafranc Ana Pastoret; el director de l'Àrea de Negoci Empordà III de CaixaBank, Tomàs Xavier Subirà; la directora d'oficina de CaixaBank a Palafrugell, Glòria Montiel; i el regidor d'Esports, Isidre Tenas.