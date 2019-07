Reobren arreglat i millorat el camí de ronda entre l'Illa Roja i sa Riera de Begur

El camí de ronda entre l'Illa Roja i sa Riera de Begur ja està obert a la circulació després de les obres de millora que ha fet el Servei de Costes del Govern espanyol. L'alcaldessa de la localitat, Maria Teresa Selva, ha detallat que els treballs han comportat canviar «les baranes que hi havia de fusta» per unes d'acer antioxidant i «s'ha posat un paviment antilliscant» per evitar relliscades. Per la seva banda, el subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha matisat que «també s'han consolidat els murs de contenció per evitar despreniments».

En total ha suposat una inversió d'uns 50.000 euros i el tram arreglat té una extensió d'uns 150 metres. Aquestes obres de millora són un dels múltiples projectes que està executant el Govern espanyol en els camins de ronda a la demarcació de Girona.



Totes les millores

L'alcaldessa de Begur, Maria Teresa Selva, ha detallat que en les obres «s'han canviat les baranes que hi havia de fusta» per unes d'acer antioxidant i «s'ha posat un paviment antilliscant» per evitar que la gent rellisqui en un tram amb un pendent important.

D'altra banda, el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, ha explicat que «també s'han consolidat els murs de contenció per evitar despreniments», un dels principals problemes que tenen els camins de ronda a la Costa Brava. L'alcaldessa ha afirmat que les obres han portat a «una millora de l'accés per a les persones» però també una «millora de l'impacte visual».

Les obres d'aquest tram són un dels diferents projectes que està executant el Servei de Costes a les comarques gironines. De fet, actualment també s'estan acabant les obres de millora en el camí de ronda de cala Montgó i s'ha acabat Pals.