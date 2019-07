Abandonen el cotxe a la carretera i fugen després d'un accident

Misteri amb un vehicle que es va accidentar a la C-65 a Santa Cristina d'Aro durant la nit de dijous. Segons van alertar els usuaris de la carretera, un vehicle va xocar per encalç amb un altre i després d'una discussió, els usuaris d'un dels vehicles van fugir del lloc dels fets. Quan hi va arribar la Policia Local i els Mossos d'Esquadra només s'hi van trobar un cotxe amb els llums apagats al mig de la carretera. La policia investiga el succés i està mirant d'esbrinar qui és el propietari del vehicle. En el moment dels fets, no s'havia denunciat que fos un cotxe robat, segons els Mossos.