Organisme. Causa una picor semblant a la medusa

L'espècie Muggiaea atlantica es un sifonòfor que pertany al grup zoològic dels cnidaris, al qual agrupen també la família de les meduses. Tots els cnidaris tenen unes cèl·lules urticants que utilitzen tant per capturar preses com per a defensa. Així, quan entren en contacte amb la pell dels banyistes causen les picades, que són moderades però poden afectar a totes les parts del cos, explica l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar, Josep-Maria Gili. Aquesta espècie és frequent i abundant al Mediterrani occidental i el seu pic de màxima abundància és al final de la primavera i inicis d'estiu. Normalment no viu prop de la costa, de fet, és la primera vegada que se n'ha indentificat a l'Estat espanyol. Pel que fa al tamany, l'organisme té forma de campana i tot el cos no supera els 7 mm de llargada.