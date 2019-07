La revista de viatges del «National Geographic» aterra al Baix Empordà

En un article que s'ha fet públic aquesta setmana, titulat «Somni d'un dia d'estiu al Baix Empordà», la revista especialitzada en Viatges del National Geographic s'endinsa per aquesta comarca gironina. Entre els punts on s'atura hi ha el castell del Montgrí a Torroella de Montgrí, passa per Palamós on prova la gastronomia, entre moltes altres propostes tant de costa com d'interior d'aquesta zona de les comarques gironines.

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí n'ha fet ressò a la seva xarxa social Facebook i destaca que estan «encantats» amb l'article, ja que recomana «pujar al nostre Castell del Montgrí a trenc d'alba i passejar-se pel mercat setmanal».