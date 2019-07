Troben per primer cop a la costa un organisme minúscul molt picant

«És la primera vegada que detectem exemplars de Muggiaea atlantica en mostres d'aigua de platges d'Espanya». Així de sorpresos es mostren des de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) després que, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), s'han encarregat d'analitzar l'aigua de les platges de Tamariu i Llafranc, a Palafrugell, per diverses queixes de picors fetes recentment pels banyistes. D'aquesta manera, el professor d'investigació del departament de Biologia Marina i Oceanografia de l'Institut de Ciències del Mar, Josep-Maria Gili, -qui ha estat l'encarregat de l'estudi- explica que probablement ha arribat en altres ocasions a la costa catalana o de la resta d'Espanya però que fins ara no ho havien pogut determinar.

De fet, aquest organisme, assegura Gili, és molt comú al mar Mediterrani però no se sol trobar a les zones de costa -on hi ha la presència dels banyistes- sinò que a una milla de distància de la platja.

«Cada vegada veiem que els organismes del plàncton gelatinós -on hi ha organismes com, per exemple, la Muggiaea atlantica o les meduses- són més abundants a les platges», apunta l'investigador. Segons Gili, aquest fet és degut a dos factors, el primer és la sobreexplotació. Així, la sobrepesca fa que en treure del mar els principals depredadors del organismes del plàncton gelatinós aquests puguin proliferar més. El segon factor seria el canvi climàtic. D'aquesta manera, la comunitat científica, destaca Gili, comparteix que el canvi climàtic també afavoreix a la proliferació d'aquests organismes i al fet que s'apropin més a la costa.



Efectes desagradables

En aquest sentit, «és la primera vegada que identifiquem que aquesta espècie pot arribar a produir afectacions a les platges». A més, fins ara, l'Institut de Ciències del Mar ha analitzat les afectacions que provoquen els diferents tipus de meduses a les platges catalanes però ara, per primer cop, han determinat que aquests organismes també poden aparèixer a les platges i provocar uns dolors semblants als fins ara detectats. «La sensació és molesta però no és molt tòxica», afirma, de totes formes produeix una reacció desagradable. Tot apunta que a la seva presència, assegura l'investigador, si res canvia «ens hi haurem d'anar acostumant».