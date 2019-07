Llibertat provisional per al detingut per l'agresió sexual a un nen de 13 mesos

El jutjat de la Bisbal d'Empordà en funcions de guàrdia ha deixat en llibertat provisional el jove de 18 anys detingut dilluns al vespre per presumptament agredir sexualment un nen de 13 mesos a Palafrugell. La jutgessa ha acordat mesures cautelars. Retira el passaport a l'investigat, li prohibeix sortir del país i l'obliga a personar-se periòdicament al jutjat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual, segons informa el TSJC. L'investigat, que és amic de la família de la víctima, feia de cangur de l'infant mentre els seus pares treballaven. La mare del nen el va dur al metge dilluns a la tarda. El pediatre de l'hospital de Palamós va detectar que podia haver estat víctima d'una agressió sexual, sospita que van confirmar els forenses durant l'exploració. Aquest dimecres, el jutjat ha pres declaració als pares de la víctima i al detingut.



Causa oberta

El detingut ha passat a disposició del jutjat d'instrucció 2 de la Bisbal d'Empordà en funcions de guàrdia aquest dimecres al matí. Segons informa el TSJC, el jutjat ha pres declaració als pares de la víctima i al detingut.

La jutgessa, d'acord amb la fiscalia i després de valorar els resultats forenses, ha acordat deixar en llibertat provisional l'investigat, que és un jove de 18 anys, veí de Palafrugell i de nacionalitat dominicana. Adopta, però, mesures cautelars per evitar que eludeixi l'acció de la justícia. El jutjat ordena la retirada del passaport, li prohibeix la sortida del país i l'obliga a personar-se periòdicament al jutjat. La causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. El jutjat 2 inhibirà la instrucció a l'1, que és el competent per seguir amb la investigació per la data dels fets.