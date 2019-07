Palafrugell inicia la festa major amb més d'una trentena d'actes durant deu dies

Palafrugell tornarà a viure la seva tradicional festa major amb una gran quantitat d'activitats on, un any més, la música, l'oci i la cultura seran els principals protagonistes des d'avui fins al diumenge 21 de juliol. Sardanes, festa de l'escuma, exposicions, actuacions castelleres, espectacles d'animació infantil, concerts per a joves i els tradicionals concerts i balls populars configuren el programa.

Com a tret oficial de la festa major, l'Ajuntament organitza un homenatge i lliurament de distincions al mèrit ciutadà, el divendres 19 a les 20.00 h. Enguany els guardonats seran Costa Sobrepera i Josep Puig i els establiments centenaris Papereria Palè i Pastisseria Serra. També, com a tret tradicional, dissabte 20 de juliol a les 12 h se celebrarà l'ofici solemne en honor de Santa Margarida amb la Cobla Costa Brava.

Les orquestres Maravella (20 de juliol) i Costa Brava (21 de juliol) seran enguany, igual que l'any passat, les encarregades d'oferir els concerts de festa major al TMP (a les 18 h) i els balls a la plaça Nova (a les 23 h).

Enguany també hi haurà l'acte casteller amb les colles Marrecs de Salt, de l'Alt Maresme i de Terrassa, diumenge a les 18 h a la plaça Nova. Així com les tradicionals sardanes amb la Cobla Costa Brava avui divendres a les 22 h a plaça Nova. Dissabte 20 de juliol, la plaça de l'Església acollirà a les 13 h les dues tradicionals sardanes: la sardana de l'alcalde i la sardana del rector. El mateix dia a les 20 h a plaça Nova, se celebraran les sardanes de la festa major amb la Cobla Costa Brava. L'última jornada, el diumenge 21 a les 20 h a plaça Nova, la Cobla Vents de Riella amenitzarà les sardanes de la festa.

Aquesta edició, a més dels tradicionals actes també anirà entorn de l'escriptor palafrugellenc Josep Pla amb la Ruta Josep Pla a Cap Roig el dissabte 13, l'obertura de la instal·lació Josep Pla al Tabarín amb la fotografia de Lluís Català i el vermut literari Josep Pla a la fonda estrella dissabte 20 a les 12 h. Alhora, la Fundació Josep Pla, el Museu del suro, la Torre de Vigilància de Sant Sebastià i el dipòsit modernista oferiran tres jornades (divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21) de portes obertes amb entrada gratuïta per a tots els públics.

La festivitat també comptarà amb la col·laboració del músic i escriptor Gerard Quintana, que presentarà el seu llibre Entre el cel i la terra a la biblioteca, dimarts 16 a les 19.30 h. La 36a edició del cicle de concerts d'estiu tampoc podia faltar a la festa major. Enguany compta amb el recital de cant i piano Paraules d'amor amb Rimma Khismatullina, mezzosoprano i Anna Balvak al piano, al Teatre Municipal de Palafrugell dimecres 17 a les 21 h.

La música és present cada dia i nit de la festa major amb diferents estils per a tots els gustos. A més dels concerts del conegut Festival de Cap Roig, que també s'emmarquen durant la festa major, el grup Buena Harmonia iniciarà la festa diumenge 14 a les 20.30 h a la plaça Nova. Seguit, dimarts 16 a les 20.30 h a la mateixa plaça, per l'espectacle musical de jazz de Bourbon. També hi haurà el ball Sharazan dijous 18 a les 20.30 h a la plaça Nova i el mateix dia a les 21 h al pati de l'Institut Baix Empordà, l'actuació de Susana Sheiman & La Energia Big Band. El grup J. Struggles i The Bazaga's també oferiran una actuació musical el divendres 19 al vespre. Monica Green Sextet, serà qui participarà en el 25è festival de Jazz Costa Brava que també s'emmarca dins la festa major. Kharloss Selektah amenitzarà la fresca major, la cercavila d'aigua amb servei de bar que vindrà després de la festa de l'escuma. El dissabte 20 de juliol, a més del vermut electrònic & pool party a les 12 h al pati de l'Institut del Baix Empordà amb BDP Dj's, hi haurà el concert de Keko Domènech a les 21.30 h i la festa 70's & 80's. La festa major també comptarà amb l'espectacle familiar Amb P de Pallasso de la companyia Sabanni a la plaça de Can Mario dissabte 20 a les 19 h. La 3a mostra de cerveses artesanes de l'Empordanet serà diumenge a les 18.30 h seguida pel concert d'Under Rabbit.

A més, és sabut que a la festa major no poden faltar les barraques, que s'iniciaran el dijous 18 de juliol al pàrquing de l'Institut Baix Empordà. Divendres hi actuaran els grups musicals Despit i Doctor Prats i dissabte Festucs, Xavi Sarrià i Noe GY. Tancaran la festa Pelukass, Animal Show i la festa de l'escuma.