CUP Sant Feliu critica l'ús de glifosat i demana una alternativa al consistori

L'equip local de la CUP a Sant Feliu de Guíxols va demanar publicament ahir en un comunicat que el consistoir no utilitzés glifosat per matar les males herbes i va criticar la decisió de l'Ajuntament de fer-ho durant els mesos d'estiu.

La petició ha sorgit després que el govern anunciés a la web de l'ens la utilització del producte Roundup Ultra Plus a alguns carrers de la població de Sant Feliu de Guíxols al juliol i agost.

La formació denuncia que es tracta d'un producte que ha estat prohibit en alguns països de la Unió Europea i que la seva acció no selectiva acaba seguent perillosa pel medi ambient. A més, expliquen, l'Agència Europea de Productes Químics (ECHA) va classificar el glifosat com una substancia tòxica per a la vida aquàtica.