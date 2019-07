L'actriu de Begur Maria Morera, protagonista principal del nou film de Laura Jou

L'actriu de Begur Maria Morera és la protagonista principal de la nova pel·lícula de Laura Jou, La vida sense la Sara Amat, que es va estrenar ahir als cinemes. L'actriu begurenca interpreta el paper de Sara, una noia que desapareix en una nit d'estiu dels anys 80.

Actualment, Maria Morera està treballant en un altre projecte cinematogràfic i quan acabi l'enregistrament, l'àrea de Cultura de l'Ajuntament té previst organitzar una sessió de cinema per projectar la pel·lícula amb la seva presència.

La directora ha destacat en la preparació d'intèrprets menors d'edat. Fins ara, Jou havia fet curtsmetratges, com No me quites, nominat al Goya, i Coronado con tres biznagas, en el Festival de Màlaga. El film ha estat premiat en dos premis al BCN Film Fest.