Mor una dona de 84 anys en una piscina d'uns apartaments a Sant Feliu

Nou ofegament en aigües de les comarques de Girona. Una dona de 84 anys de nacionalitat francesa va morir el dijous al vespre ofegada en una piscina comunitària a Sant Feliu de Guíxols.

El telèfon d'emergències 112 de Catalunya va rebre l'avís a les nou de la nit d'un testimoni que havia tret una dona inconscient d'una piscina comunitària d'un bloc d'apartaments, situat a la carretera de Sant Feliu a Sant Pol.

Els efectius sanitaris del SEM, que va desplaçar dues ambulàncies al lloc, li van practicar les maniobres de reanimació cardiopulmonar però no van poder fer res per salvar-li la vida i van confirmar la mort.Per atendre aquesta emergència també hi van participar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra. Protecció Civil de la Generalitat insisteix en la importància d'extremar les precaucions en el bany. Recorda que cal tenir present les nostres condicions i limitacions físiques i evitar un sobreesforç que dificulti la sortida de l'aigua i posi en risc, entre altres recomanacions.



Quatre morts des del juny

Amb aquesta ja són quatre les persones que han perdut la vida en aigües de la província des del mes de juny. Es dona el cas que totes les persones difuntes tenen més de 60 anys. A Roses hi han mort tres persones ofegades en platges del municipi. Una dona de nacionalitat anglesa de 70 anys va ser la primera, el dia 18 de juny. Posteriorment, el 28 de juny, una altra dona francesa de 80 anys va morir a la platja del Salatar. I el 5 de juliol, a la mateixa platja de Roses, un home de 61 anys de nacionalitat francesa va morir ofegat.