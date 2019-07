Sant Feliu aprova el cartipàs amb quatre dedicacions, una més que en el mandat passat

Sant Feliu de Guíxols va aprovar dijous el cartipàs municipal i el règim de retribucions de l'alcalde i regidors. En aquesta ocasió s'ha augmentat una dedicació -a les tres que hi havia en l'anterior govern- així que en tindrà quatre, de les deu possibles que hi podria haver al municipi per la població.

Les retribucions i dedicacions es van aprovar pel vot a favor del govern, l'abstenció de JxCat i ERC i el vot en contra de Més-UPM i Guíxols des del Carrer. D'aquesta manera els càrrecs electes amb dedicació exclusiva i parcial són: l'alcalde del municipi, Carles Motas, amb 95% de la jornada i 50.244 euros; el primer tinent d'alcalde, amb 100% i 47,282 euros; el segon tinent d'alcalde amb 95% i 42,422,00 euros; i el tercer tinent d'alcalde, amb 95% i 42,422 euros.

«És un cartipàs continuista i que els principals partits de l'oposició s'abstinguessin és un bon senyal», apunta l'alcalde, Carles Motas. La resta de regidors de Govern poden percebre imports per assistència a les sessions següents: el ple, 425 euros; la Junta de Govern Local, 40; la Comissió Informativa, 65; la Junta de Portaveus, 150 euros; el Consell de Govern, 350; i la Mesa de contractació, 180.

Pel que fa a les retribucions l'equip de Tots per Sant Feliu i el PSC amb tretze regidors manté forces de les àrees que tenia fins ara. Les principals, entre altres, són: Carles Motas, Planificació Urbanística, Gestió Pressupostària i Comunicació; Josep M. Muñoz, Economia i Recursos Humans; Josep Saballs, Urbanisme i Habitatge; Núria Cucharero, Turisme i Esdeveniments; Laura Serrano, Acció Social i Salut; Salvador Calabuig, Participació ciutadana; Ernest Asurmendi, Seguretat; David Oliveras, Esports i Joventut; Manolo Ortega, Brigada; Mari Fe Medi Natural; Tili Ribera, Neteja; i Sònia Bartomeu, Comerç, Empresa i Ocupació.