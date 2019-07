Usuaris dels horts urbans de Palafrugell cultiven verdures i les donen al Banc d'Aliments

La presència d'un problema, a vegades, és el motor de canvi més eficaç per trobar una solució. Això és semblant al que ha passat a Palafrugell, on els mateixos usuaris dels horts comunitaris del municipi van adonar-se que durant l'estiu hi havia dues parcel·les que quedaven primer buides de cultivadors i després plenes de males herbes. Els dos espais gestionats des de les escoles pels estudiants de jardineria, coincidint amb l'inici de les vacances, quedaven totalment abandonats durant uns dies. Va ser d'aquí, precisament, d'on va sorgir la iniciativa de convertir amb el voluntarisme dels usuaris les dues parcel·les en un hort solidari.

Així, un grup de voluntaris va parlar amb l'Ajuntament per utilitzar les parcel·les i plantar mongetes per donar-les al Centre de Distribució d'Aliments (CDA) de Palafrugell. De moment, aquesta setmana han repartit 20 quilograms de mongetes i esperen repartir-ne 50 més la següent.

L'espai on es desenvolupa l'activitat és als horts comunitaris i ecològics les Arenes de Palafrugell, un dels molts horts municipals destinats a l'autoconsum que hi ha a la comarca, però un dels pocs amb una iniciativa com aquesta. Situat a la zona del Paratge Sorrell, les Arenes està al costat de la via verda i en total disposa de més de 5.000 m2 per al cultiu dels veïns i veïnes del municipi.

«Vam veure que hi havia espais que es quedaven buits del maig al setembre i vam proposar a l'Ajuntament si podíem cultivar-los per fer una donació al Banc d'Aliments», apunta Afilal el Khatib, el promotor de la iniciativa. «Si l'Ajuntament hi està d'acord, nosaltres sempre posarem de la nostra part per ajudar la gent necessitada». De fet, la iniciativa es vol ampliar i de cara al desembre s'ha previst que es cultivin faves a algunes parcel·les que no s'utilitzen dedicades a les entitats.

«Des del consistori estem contents i orgullosos d'aquesta iniciativa que ha sortit del mateix grup que lidera aquests horts», explica la regidora responsable de l'àrea dels horts comunitaris, Roser Massaguer. «Hi ha molt bona convivència entre els usuaris i això es nota amb actuacions com aquesta».



El temps dels voluntaris

La presidenta de Càritas de Palafrugell i voluntària del Banc d'Aliments, Marissa Grassot, explica que «és fantàstic que hi hagi gent treballant al seu hort i que a sobre dediqui temps extra per portar menjar fresc al Banc d'Aliments». A més, pensa que la proposta es podria reproduir a altres indrets. «Hi ha moltes poblacions amb horts municipals; seria molt interessant que aquesta iniciativa es pogués traslladar a altres municipis».

Segons el consistori, els horts comunitaris les Arenes estan dividits en 32 parcel·les de 75 m2 i quatre parcel·les de 105 m2 i 150 m2, les primeres destinades a particulars i les darreres a les entitats. Així, l'espai disposa d'aigua per al reg, un magatzem per a les eines, lavabo adaptat i zona d'aparcament. Pel que fa a les peticions d'ús, ho poden demanar totes les persones majors d'edat empadronades a Palafrugell que no disposin de cap altre hort o terreny de conreu al Baix Empordà, i les llicències s'atorgaran per un període de 5 anys.