Quatre detinguts per cultivar marihuana a la Bisbal d'Empordà

La Policia Local de la Bisbal d'Empordà ha detingut quatre persones per presumpte tràfic de drogues i un delicte contra la salut pública. Els arrestats els van trobar al costat d'una plantació de marihuana amb unes 200 espècies a la zona dels horts de la llera del riu Daró. Els agents van notar una forta olor d'aquesta planta mentre observaven com unes persones estaven carregant material en el maleter d'un cotxe. Un dels detinguts estava sortint de l'hort i, en veure la policia, va fer marxa enrere amb nerviosisme. La Policia Local va demanar reforços als Mossos d'Esquadra i van accedir a l'hort on van localitzar les plantes. També van descobrir una sala on hi havia un assecador per assecar les plantes i diverses caixes de plàstic amb cabdells de marihuana.

Els fets van passar el passat divendres 12 de juliol, quan a les cinc de la tarda una patrulla de la Policia Local estava passejant per la zona dels horts a la llera del riu Daró, fent tasques de seguretat ciutadana. Mentre passejaven van veure un cotxe amb el maleter obert i gent que sortia d'un dels horts que hi ha a la llera del riu Daró.

En aquell moment, els agents van començar a sentir una olor molt forta de marihuana. Les sospites, però, van començar quan un dels homes va sortir de l'hort i, en veure'ls, va tornar a entrar ràpidament. Els homes tenien una actitud de nerviosisme i desafiadora i per això la patrulla de Policia Local va demanar reforços al seu cos i als Mossos d'Esquadra. Mentrestant van veure que el maleter estava ple d'estris relacionats amb el tràfic de drogues.

Una vegada van arribar les altres patrulles, van accedir a l'hort on van descobrir que hi havia unes 200 plantes de marihuana. La policia també va descobrir una sala amb un assecador instal·lat on assecaven les plantes abans de distribuir-les. També hi havia material per al cultiu de les plantes i per processar les substàncies. Per últim, van localitzar caixes de plàstic plenes de cabdells de marihuana.

Davant de la situació, la policia va detenir les quatre persones per presumpte tràfic de drogues i un delicte contra la salut pública. Els arrestats van quedar a disposició judicial.