Un lladre agredeix una parella de més de 80 anys a Palafrugell

La Policia Local de Palafrugell va haver-se de mobilitzar aquest divendres a la tarda per una agressió violenta a una parella de més de 80 anys de la població a la zona de l'estació d'autobusos. El presumpte autor dels fets va ésser retingut per gent que va veure els fets i, posteriorment, detingut per la Policia Local.

Els agents es van adonar que l'home era molt violent, quan va acabar trencant la mampara del vehicle policial amb el cap, quan l'estaven traslladant a comissaria. L'home finalment va passar a disposició del jutge aquest diumenge, el qual va ordenar l'ingrés forçós a l'hospital psiquiàtric de Salt. El cap de la Policai Local, David Puertas, destaca la col·laboració ciutadana i lamenta els fets.

Quant a les víctimes, la parella formada per un home i una dona de més de 80 anys van acabar a centres hospitalaris. A l'home li van donar l'alta el mateix dia dels fets i la dona resta a l'hospital Josep Trueta, segons Puertas, i evoluciona favorablement.

Els fets van tenir lloc el passat divendres pels volts d'un quart de sis de la tarda a la zona de l'estació d'autobusos de Palafrugell. Segons apunta la Policia, l'home va intentar robar una bossa de mà que duia la parella mentre caminava per la zona.

Quan l'home es va adonar que no havia pogut aconseguir el seu objectiu, va començar a donar puntades de peu i a agredir la parella. Testimonis dels fets, entre ells taxistes, varen ajudar a retenir-lo fins a l'arribada de la Policia Local. Ràpidament es van mobilitzar la resta de serveis d'emergències i, finalment, se'l va poder detenir.

Un cop detingut, va trencar la mampara del vehicle policial. L'arrestat va passar la nit a dependències policials i allà també es va mostrar molt agressiu i va necessitar atenció mèdica.

L'home, d'origen de sud-amèrica i de més de 30 anys d'edat, va passar aquest diumenge a disposició judicial. L'endemà va ingressar a l'hospital Santa Caterina de Salt.