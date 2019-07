Arrestat un camell begut i drogat en fugir en veure un control

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro va arrestar aquest dissabte passat de matinada un camell que anava begut i drogat al volant. Això va succeir en una de les sortides del poble i quan els policies tenien muntat un control preventiu d'alcoholèmia i drogues.

Aquest home conduïa un cotxe i anava amb diversos ocupants. En veure el control des de la distància van optar per deixar el vehicle al mig de la carretera i marxar a peu del lloc. Els agents van detenir el conductor del vehicle i durant l'escorcoll li van trobar diverses paperines i bosses amb substàncies estupefaents, entre les quals cocaïna, pastilles, èxtasis, MDMA i haixix. A més, quan els agents li van practicar les proves de drogues i alcoholèmia va donar positiu en les dues. En concret, en THC, cocaïna, amfetamines i metamfetamines. Davant d'aquests fets, els agents van detenir l'home per ser el presumpte autor d'un delicte de salut pública i per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. L'arrestat és un veí de Calonge, d'uns 40 anys, i compta amb antecedents policials per drogues.