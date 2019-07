En Comú i Podem se separen a la Bisbal abans de començar el mandat

Les formacions En Comú i Podem han anat en coalició a la majoria de consistoris catalans en les darreres municipals. Aquest va ser el cas, també, de la Bisbal d'Empordà. La coalició, però, ha trencat la relació abans de començar el mandat per «desavinences internes».

Segons la tercera tinent d'alcalde i regidora responsable d'Acció Social, Maite Bravo, l'assemblea d'En Comú va decidir parar la col·laboració amb Podem després de les eleccions pocs dies abans de la constitució del nou govern municipal per desacords.

Bravo explica que, en l'assemblea on es va decidir entrar a l'equip de govern amb ERC i la CUP, els membres de Podem no es van presentar a la reunió. A més d'altres desavinences, el grup va decidir fer efectiva la separació entre les dues formacions.



Començar un litigi

Una decisió que no s'ha sabut fins ara, després que Podem la Bisbal hagi fet públic un comunicat en què demana a la líder del partit fer efectiu el pacte de cedir la regidoria els dos últims anys de mandat. «Per assolir l'objectiu d'entrar al consistori els dos últims anys de mandat», assegura el comunicat, tal com s'havia pactat, Podem «no descarta entrar en litigis».

La petició de Podem, però, apunta Bravo, no pot ser tinguda en compte perquè «l'acord es basava en la premissa de treballar conjuntament», un punt que, segons la formació, s'ha trencat abans de començar el mandat. Així, no cediran la regidoria a Podem durant dos anys. Per altra banda, el comunicat de Podem apunta i retreu que la cap de llista va registrar el partit només amb el nom d'En Comú Guanyem.

«La interlocució amb qualsevol membre de Podem que vulgui treballar en positiu i per sumar continua estant oberta», assegura Bravo.