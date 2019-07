La Policia Local de Palafrugell incorpora càmeres a l'uniforme

La Policia Local de Palafrugell (Baix Empordà) compta a partir d'aquest estiu amb sis càmeres incorporades a l'uniforme que permetran filmar i obtenir imatges durant les actuacions dels agents. La mesura, que es començarà a aplicar a partir de la Festa Major aquesta setmana, vol "contribuir a millorar la seguretat de l'agent i del ciutadà" segons l'equip de govern que no descarta adquirir-ne més en un futur en funció de com evolucioni l'ús d'aquesta eina. També s'ha anunciat l'adquisició d'una pistola elèctrica Tasser.

L'alcalde i regidor de la Policia Local de Palafrugell, Josep Piferrer, destaca que amb la incorporació de càmeres a l'uniforme (es col·loca al pit de l'agent) el que es vol és "aportar al cos el millor equipament i totes aquelles eines que millorin el servei de cara a la ciutadania".

La implementació d'aquest dispositiu coincidirà amb l'inici de la Festa Major aquesta setmana en plena temporada d'estiu, moment en què el municipi multiplica de forma molt important la població per ser costaner. En aquesta primera fase, s'han adquirit sis càmeres però l'equip de govern no descarta comprar-ne més podent arribar a una càmera per a cada agent de servei. Tot dependrà de com funcioni la iniciativa. D'aquesta manera, Palafrugell s'afegeix al que ja han fet els cossos de policia local d'altres municipis com Girona, Castell-Platja d'Aro, Lloret o Figueres, entre d'altres.

Una pistola elèctrica Tasser

Paral·lelament a aquesta acció, la Policia Local de Palafrugell tindrà a disposició, per primera vegada, una pistola elèctrica Tasser. La seva utilització només anirà a càrrec d'un agent format prèviament i es podrà utilitzar en situacions molt concretes, com ara quan hi hagi una situació d'agressivitat o quan els agents o ciutadans estiguin en risc.