Obliguen a condecorar dos guàrdies civils que van fer un rescat en una cova a l'Estartit

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) obliga al Ministeri de l'Interior a condecorar dos guàrdies civils que van fer un rescat en una cova submarina de l'Estartit.

El TJSC ho ha ordenat després que el 2014 el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz ho denegués, segons informa el diari El Mundo.

Els dos bussejadors dels GEAS (Grups Especials d'Activitats Subaquàtiques) van participar en un rescat el 20 de juliol de 2014 a la cova dels Arquets de l'Estartit.

Així era la cova on es va fer el rescat - Guàrdia Civil

D'un grup de tres submarinistes, només un va aconseguir sortir de la cova perquè els altres dos van quedar atrapatss dins la cavitat, on hi ha un forat de petites dimensions. Un dels submarinistes va morir i l'altre va aguantar més de 20 hores en una bossa d'aire fins que va ser rescatat.

Segons relata la sentència a la qual ha tingut accés el rotatiu, el rescat va ser " gairebé agònic" ja que van haver de fer un rescat molt difícil per treure el bussejador que quedava en vida a dins d'aquesta cova.

Els dos agents que van reclamar la medalla ho van fer amb "evident risc per les seves vides" i segons van dir al TSJC "el primer dia [d'immersió] van haver de saltar-se les normes de seguretat del busseig separant-se i bussejant sense company per transmetre novetats i realitzar les tasques de desenrunament d'una manera ràpida" i també asseguren que no hi havia relleu però que no incomplir la normativa perquè era una "imprudència" abandonar al supervivent a la cova.



Les medalles

Per aquest rescat, El Mundo assegura que es va proposar als participants en el dispositiu diverses medalles amb distintiu vermell (pensionades) per un d'ells, o de plata per als altres tres.

Però el llavors ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz (PP) "va obviar als dos recurrents malgrat concórrer tots els requisits recollits en la norma per a la concessió d'una creu amb distintiu vermell" , diuen els jutges.

Per to taixò el TJSC considera "un tractament discriminatori per als recurrents perquè van arriscar la vida en els mateixos termes que els funcionaris que van obtenir la creu de distintiu vermell i la creu de distintiu de plata",

Per aquest motiu, el TSJC ordena que el director general de la Guàrdia Civil (o l'òrgan competent) condecori als dos agents de la mateixa manera que ho va fer amb els seus companys.