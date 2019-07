La Policia Local de Palafrugell incorpora la pistola Taser

La Policia Local de Palafrugell incorpora, per primera vegada, una pistola elèctrica Taser al seu equipament. La pistola serà utilitzada per un agent format prèviament i, segons el protocol, ho farà en situacions concretes, com ara en casos d'agressivitat o quan els agents o ciutadans estiguin en risc.

Una altra novetat per al cos local és l'adquisició de sis càmeres incorporades a l'uniforme que permetran filmar i obtenir imatges durant les actuacions dels agents. Les mesures es començaran a aplicar a partir de la festa major aquesta setmana i volen «contribuir a millorar la seguretat de l'agent i del ciutadà». A més, segons l'equip de govern, no es descarta adquirir-ne més en funció de com evolucioni l'ús de les càmeres. Així, els dispositius de vídeo es col·loquen al pit dels agents juntament amb l'uniforme.



Més seguretat, l'objectiu

L'alcalde i regidor de la Policia Local de Palafrugell, Josep Piferrer, destaca que amb la incorporació de càmeres el que es vol és «aportar al cos el millor equipament i totes aquelles eines que millorin el servei de cara a la ciutadania».

Segons informa l'Ajuntament, la seva implementació es començarà a fer en dates en què la població del municipi es multiplica considerablement coincidint aquesta setmana amb la celebració de la festa major. L'adquisició de les sis càmeres i la pistola Taser correspon a una primera fase d'un pla municipal de seguretat per modernitzar el servei i no es descarta desenvolupar una darrera fase un cop s'hagin pogut valorar els resultats de la primera. D'aquesta manera, Palafrugell s'afegeix al que ja han fet els cossos de policia local d'altres municipis com Girona, Castell-Platja d'Aro, Lloret o Figueres, entre d'altres.



Les veus crítiques

No obstant això, quan es tracta de pistoles Taser, no totes les veus són unànimes. Amnistia Internacional, entre altres organitzacions per a la defensa dels drets humans, no veuen clar que les pistoles elèctriques siguin inofensives. A més, dubten que estigui clarament regulat en quines circumstàncies les poden fer servir els agents. En el mateix sentit, la plataforma StopTaser -a la qual diverses entitats s'han unit- reclama la suspensió de la seva utilització.

Per la seva banda, la conselleria d'Interior va aprovar el protocol i les limitacions d'aquestes pistoles a Catalunya. Segons el protocol, aprovat el novembre de 2018, l'ús de les Taser «és restringit als membres del cos de la policia local en funcions de responsables de servei, expressament autoritzats i que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per a l'ús d'aquesta eina policial». Així, les formacions es fan a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).