Pals continua la lluita contra la presència de plàstic a les platges

L'Ajuntament de Pals fa una crida als veïns i veïnes a sumar-se a la segona edició del projecte The Plastic Battle aquest 11 d'agost. Es tracta d'una iniciativa ciutadana sense ànim de lucre impulsada per Paula Sanz i Ariadna Rousaud, dues veïnes del municipi, que té com a objectiu cons­cienciar la població sobre el perill del consum de plàstic d'un sol ús a la platja i promoure'n l'erra­dicació.

Després de l'èxit de participació de l'any passat, quan un centenar de voluntaris van prendre la platja per recollir més de 85 kg de brossa a la platja de Pals, aquest mes d'agost The Plastic Battle organitza una nova recollida de brossa i plàstics a les platges de la vila.

L'acció tindrà lloc diumenge 11 d'agost a les sis de la tarda, i el punt de trobada serà la platja del Grau. Per a més informació, podeu enviar un correu electrònic a l'adreça theplasticbattle@gmail.com o consultar el perfil de Facebook de The Plastic Battle.