El Consell aprova les retribucions amb una dedicació parcial més

El ple del Consell Comarcal del Baix Empordà va donar compte dijous del nou cartipàs municipal i va provar les retribucions als consellers electes. Aquestes es van aprovar per majoria amb el suport de l'equip de govern, ERC (12), TxE (3 ) i UPM (1) i els vots en contra de l'oposició. Hi ha els set escons de JxC (7), el PSC (5), la CUP (2) i Ciutadans (1) -el conseller dels comuns va excusar l'assistència.

En global, s'ha creat una dedicació parcial més respecte al darrer mandat i s'han suprimit les assignacions als partits. Així, hi ha dues dedicacions exclusives que corresponen al president, Joan Loureiro (ERC ) -3.579? bruts mensuals en 14 pagues-, i a la primera vicepresidència, Xavier Dilmé (TxE) -2.857? bruts mensuals en 14 pagues, i una dedicació parcial per a la tercera vicepresidència, Enric Marqués (ERC) -1.100? bruts mensuals en 14 pagues.

Per la seva banda, l'oposició va criticar les retribucions i la supressió de les assignacions. La plaça de gerent, a més, va passar a plantilla i, com a novetat, no serà de designació sinó a concurs.