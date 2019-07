Un treball de recerca d'imatges de dron, Premi Jordi Montaner

La Junta General dels Usuaris de l'aigua del Baix Ter ha entregat recentment els diplomes de la primera edició del Premi Jordi Montaner. El jurat va decidir atorgar el premi al treball titulat A vista d'ocell, de Genís Montaner, estudiant de l'Institut de la Bisbal d'Empordà.

El treball aprofundeix en la obtenció d'imatges de dron, tant de video com fotogràfiques, en zones de difícil accés per a l'avaluació de riscos geològics, que desenvolupa la seva part pràctica en el terme municipal de l'Escala, en concret en els sectors de la punta dels Cinc Sous i la cala de l'Illa Mateua.

El premi consisteix en un diploma i 600? per a l'alumne i 400 ? per a l'onstitut on ha cursat els estudis. A la vegada, el jurat va atorgar dos accèssits, premiats amb un diploma i 100 ? cadascun.