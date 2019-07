Creativitat contra el plàstic: fer banyadors amb les escombraries del mar

Al llarg de la història hem anat canviant la manera de relacionar-nos amb el medi ambient. Actualment, en el nostre entorn més proper, hi ha un consens pel que fa a la necessitat d'accelerar un canvi en la manera que tenim de desenvolupar-nos al món.

Així, són cada vegada més les veus que advoquen per acostar-nos a un model de producció i consum que permeti l'equilibri biològic sostingut en el pas del temps. Dins aquest debat, una de les problemàtiques és la del plàstic.

Actualment, segons la Comissió Europea, els països europeus reciclen menys del 30% dels 25 milions de tones de residus plàstics que generen anualment. A més, el plàstic, apunten, representa el 85% dels residus en les platges de tot el planeta amb efectes no del tot coneguts encara com l'impacte dels microplàstics.

Per evitar seguir avançant per aquest camí, governs i professionals de tots els sectors desenvolupen estratègies de transició cap a una nova economia, una anomenada economia circular centrada en la minimització dels residus i el reaprofitament dels recursos.

Seguint les pautes, un grup de quatre joves catalans -dos de Barcelona, un de Palafrugell i un de Platja d'Aro- unit amb el mar va començar a fer caminar, fa poc més d'un any, un somni: produir amb els residus del mar. Quan s'hi van posar, asseguren, no sabien que això els portaria tan lluny. Avui, la creació de l'empresa Sloppy Tunas és una marca que fa banyadors pel mar Mediterrani i altres coses.

El procés de fabricació

«Traiem una cosa que l'embrutia i li donem una cosa bonica, netegem el mar», explica el responsable de comunicació de l'empresa Sloppy Tunas. Els banyadors que fabriquen són per a home, tenen un preu de 55 euros i es poden trobar a diferents botigues del territori i sobretot per internet. «Cada un dels dissenys té una història», apunta, «relacionada amb una problemàtica diferent dels oceans amb el plàstic. A més, «volem contribuir en un canvi de consum dels clients», així, «si se'ls trenca o el volen canviar, els oferim la possibilitat d'obtenir un descompte en el següent banyador».

Un altre dels membres de l'empresa, Marc Villalongue, descriu com és el procés de fabricació del producte que fan, col·laborant amb altres entitats com la plataforma Seaqual -que treballa amb els pescadors del Mediterrani- o l'empresa d'Anglès Antex, que converteix el plàstic reciclat en fil des de la comarca de la Selva. «El plàstic el treuen els pescadors de les xarxes i el guarden en uns contenidors que tenen a les confraries», després, «el plàstic es tria, es neteja i es trosseja per acabar fos i convertit en grànuls de polièster que seran la base per fer el fil de confecció dels banyadors».

«Acabem de començar i això és un pas petit, però estem molt conscienciats amb el problema i volem fer alguna cosa», explica Villalongue. De fet, Sloppy Tunas no només produeix banyadors, sinó que també realitza accions de conscienciació amb el medi ambient paral·lelament organitzant recollides d'escombraries a les platges catalanes amb altres entitats locals. Una de les últimes, de fet, ha estat aquesta setmana a Castell-Platja d'Aro, on es van recollir 32 quilograms de residus.

«Ho fem a llocs públics per augmentar l'impacte», assegura Villalongue, que col·labora amb altres institucions i entitats. «Nosaltres aportem biòlegs a totes les sortides que expliquen als voluntaris l'impacte que té al medi ambient», apunta el president de Grup Natura Sterna, Jaume Ramot, un dels grups col·laboradors a les sortides amb Sloppy Tunas al Baix Empordà, on ja han fet diverses accions.